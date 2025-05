"Tradimento", le trame della settimana dal 18 al 24 maggio

Mualla riesce a evitare la partenza di Kahraman per l'Argentina rivelandogli che Can non è figlio di Behram, chiedendogli aiuto per rintracciare Oylum che non risponde al cellulare. La ragazza, nel frattempo, è andata a parlare con Tolga. Quando torna a casa con Can, è costretta a raccontare tutta la verità su suo figlio a Kahraman, che le promette di restarle accanto.