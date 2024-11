"Tradimento", dramma familiare tra segreti e bugie

È finalmente pronta a sbarcare anche in Italia, l’attesa serie internazionale "Tradimento". In onda da domenica 1 dicembre, in prima serata su Canale 5, la dizi in prima visione assoluta vede protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di "Terra Amara". Girata a Istanbul, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata, "Tradimento" è ricca di volti già noti al nostro pubblico: Aras Aydın di Cherry Season, Özlem Tokaslan di DayDreamer, İlayda Çevik di Terra Amara.