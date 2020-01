Tra Paolo Ruffini e Francesca Cipriani volano insulti, ma è tutto uno scherzo

Dai vestiti "da polvere" ai capelli che si rifanno alla morte di un Pokemon sulla cute, Paolo Ruffini e Francesca Cipriani non se le sono certo mandate a dire e durante la battaglia di insulti si sono letteralmente scatenati.

Martedì 7 gennaio su Italia 1 è andata in scena la prima puntata de "La Pupa e il Secchione e viceversa", così per scaldare i motori il conduttore del reality e la "Pupa" per eccellenza si sono affrontati in un particolare duello. Tra le reciproche accuse, però, non tutte riescono a colpire l'avversario alla perfezione e così al termine della sfida i due si lasciano andare a un affettuoso abbraccio.