Dallo sfogo di Martina Di Maria al momento docce, il meglio de "La pupa e il secchione"

La prima puntata de "La Pupa e il Secchione e viceversa" ha subito messo a dura prova i concorrenti. In crisi, più di tutti, Martina Di Maria, la 24enne ragazza immagine di Roma, accoppiata con il secchione Andrea Santagati. E per la ragazza arrivano anche le lacrime quando in una prova il suo partner bendato non la riconosce scambiandola per Stella. Il secchione però cerca di farsi perdonare dalla giovane, che vorrebbe invece cambiare partner, portandole la colazione a letto.

A tutto questo, però, si aggiunge lo sfogo shock di Martina in merito ai suoi ricordi scolastici: "Non è mai stato il mio forte, perché la maestra mi diceva che chi era orfano doveva stare agli ultimi banchi e mi scaraventava sempre le cose a terra. Da lì ho cominciato a odiare la scuola".

Le coppie si erano in precedenza cimentate nei primi test, con i secchioni impegnati a dare lezioni alle pupe dopo averle interrogate su tabelline e geografia. E terminate le lezioni, per le ragazze arriva l'atteso momento della doccia.

Il momento conviviale della cena ha quindi permesso ai concorrenti di scherzare e conoscersi prima della notte, con sistemazioni molto diverse per i concorrenti: c'è chi già condivide il letto, e chi prende invece le distanze, con la pupa che dorme sul materasso e il secchione su di un giaciglio improvvisato a terra.

O ancora chi decide di dormire nuda, creando imbarazzo per il compagno di stanza.