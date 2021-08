Tra Nicole Kidman e Melissa McCarthy volano botte da orbi!

Nicole Kidman è scatenata e sferra calci e pugni alla collega Melissa McCarthy . Sul set della loro serie Hulu "Nine Perfect Strangers" volano botte da orbi insomma... per finzione naturalmente. A pubblicare l'esilarante video del finto combattimento dietro le quinte è stata la McCarthy. In piedi una di fronte all'altra su un sentiero sterrato in mezzo ad un bosco le due attrici se le sono date di santa ragione. Nicole, in un candido abito bianco con le maniche arricciate e i capelli raccolti sulla nuca, ha esibito doti da vera lottatrice e tirando un calcio contro Melissa, le ha persino fatto perdere un sandalo...

La serie, di cui le due attrici sono protagoniste, segue le vicende di un gruppo di sconosciuti che si ritrovano ad un ritiro di dieci giorni in un centro di benessere denominato “Mind and Body Total Transformation Retreat”, gestito da una sorta di guru (Nicole Kidman), che promette di curare le ferite dell’anima di uomini e donne stressati.

Intervistata di recente Nicole ha raccontato di essere stata in passato in ritiri simili quello presentato nella serie ma di esserci restata solo alcuni giorni perché suo marito Keith Urban "non era interessato a rimanere". Ha anche ammesso di poter stare senza telefono per una domenica, ma che non potrebbe rinunciare ai suoi dispositivi elettronici per 10 giorni inter come fanno gli ospiti di "Nine Perfect Strangers".

Nicole Kidman con i capelli cortissimi sconvolge i fan

La nuova serie è basata sull'omonimo libro dell'autrice di "Big Little Lies" Liane Moriarty e nel cast troviamo anche Regina Hall ("Girls Trip"), Samara Weaving ("Ready Or Not"), Bobby Cannavale ("Thunder Force") e Luke Evans ("Beauty And The Beast").