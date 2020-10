Nicole Kidman e Hugh Grant insieme nella nuova serie tv "The Undoing", la regista: "Volevo una coppia sexy" 

Per Susanne Bier , regista della nuova serie tv " The Undoing" , che ha appena debuttato sulla rete americana HBO, non ci sono stati dubbi, gli attori perfetti erano loro: Nicole Kidman e Hugh Grant: "Volevo una coppia sexy", ha detto la Bier. E' la prima volta che i due attori lavorano insieme su un set, ma diventare la coppia di sposi al centro della storia non ha richiesto loro troppi sforzi: ". "Parte del modo in cui le cose devono funzionare in uno show è che gli spettatori vogliano che due persone stiano insieme, non nella vita reale ovviamente, ma sullo schermo, e spero che succeda proprio questo...", ha detto la Kidman.nno amore mio. L’amore è nell’aria” ha commentato Nicole accanto allo scatto.

Al centro della storia, che si dipana per sei puntate, ed è basata sul romanzo bestseller di Jean Hanff Korelitz "You Should Have Known" c'è Grace Fraser (Kidman), una psicoterapeuta di New York la cui vita ha una svolta quando il marito oncologo pediatrico Jonathan [Grant] viene accusato di un raccapricciante omicidio. Noah Jupe interpreta il loro figlio e Donald Sutherland interpreta il ricco padre di Grace.

L'idea della trasposizione sul piccolo schermo del romanzo di Korelitz è stata della Kidman: "Nicole è venuta da me per... Non vorrei dire sedurmi, perché potrei essere fraintesa... Ma mi ha assolutamente convinto, in maniera estremamente persuasiva, ad accettare l'incarico di regista....", ha raccontato la Bier ai microfoni di Variety. Ed è stata lei a decidere di affidare il ruolo di co-protagonista a Grant: "Ho sempre desiderato lavorare con Hugh, e ho pensato che questa fosse la giusta occasione. Sarebbero stati una coppia davvero sexy!".

Sul suo profilo Instagram la Kidman ha postato una serie di scatti della premiere poco dopo aver condiviso una simpatica foto di lei e del marito Keith Urban in tuta spaziale sospesi nel vuoto. L'attrice australiana ha infatti deciso di celebrare così il 53esimo compleanno del consorte, con una simulazione di volo nello spazio insieme: ““Buon compleanno amore mio. L’amore è nell’aria” ha commentato Nicole accanto allo scatto.

