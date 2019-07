Nicole Kidman "Per mio marito sono... una maniaca a letto"

Sempre molto riservata su ciò che riguarda la sua vita privata Nicole Kidman svela alcuni dettagli piccanti della sua vita sessuale. Ai microfoni di "The Kyle & Jackie O Show", il più importante programma radiofonico australiano, l'attrice parla del brano scritto nel 2018 dal marito Keith Urban, una sorta di ode ai giochini audaci condotti tra le lenzuola con la moglie: "Ti sveglia nel cuore della notte per fare l'amore. E' una maniaca a letto..", recita la canzone...

Parlando al Daily Telegraph, quando la canzone fu pubblicata l'anno scorso, Keith aveva definito il brano: "Solo una semplice, divertente e sessualmente maliziosa canzone su mia moglie".

Durante l'intervista al programma radiofonico australiano Nicole conferma di non avere nulla in contrario nell'essere "la musa di suo marito Keith", anche se ammette: "Non discuto l'arte di mio marito, è un po' imbarazzante, ma... meglio che sentirsi dire 'dio, sono così annoiato. Sforzati, Nicole!'".



Quando poi però il conduttore le chiede: “Ma è vero che ti alzi nel cuore della notte per fare sesso con Keith?”, Nicole ride e risponde: “No, cosa ?! Lo stai inventando, Kyle. Sta 'zitto. Non rispondo... è scandaloso...”. Scandaloso ma non falso. Una "quasi" conferma insomma di una vita sessuale... molto vivace.