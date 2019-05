Nicole Kidman ancora protagonista di una serie tv: altro successo dopo "Big Little Lies"?

Scritta dallo sceneggiatore di "Big Little Lies" David E. Kelley insieme con John-Henry Butterworth, "Nine Perfect Strangers" è ambientato in un resort di lusso dove i clienti possono intraprendere un percorso di guarigione e trasformazione. Nicole Kidman interpreta la direttrice del centro, incaricata di guidare i "nove perfetti sconosciuti" attraverso un percorso che li porterà a rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi: non sanno, però, cosa stia per colpirli.



Un successo già annunciato per la serie e per la Kidman stessa, che proprio grazie alla tv sta vivendo una seconda età dell'oro. Dopo aver mietuto successi al cinema, l'attrice si sta dedicando sempre di più al piccolo schermo. Con "Big Little Lies" ha conquistato l'Emmy Award alla miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV e, nello stesso anno, il Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione. Ha partecipato anche alla seconda stagione di "Top of the Lake" e la vedremo in "The Undoing", miniserie nella quale recita al fianco di Hugh Grant.



Quello della Kidman è l'unico nome confermato per "Nine Perfect Strangers", la cui uscita è prevista per la fine del 2020.