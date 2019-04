Nicole Kidman bellissima in "corto": "Alle mie figlie ho vietato cellulare e Instagram..."

La celebre attrice di Hollywood, 51 anni, portati benissimo, posa per una serie di scatti in cui la sua straordinaria bellezza senza tempo è resa ancora più incisiva da un look super glamour e da un taglio di capelli cortissimo, che le dona una regalità quasi non terrena.



Eppure, nella lunga intervista sul magazine, Nicole si svela molto "umana" raccontando quali rigidi regole abbia adottato, in accordo con il marito Keith Urban, per le due figlie Faith Margaret di 8 anni e la sua sorella maggiore Sunday Rose, 10: niente telefoni o Instagram. "Cerco di mantenere qualche sorta di limite".



Poi parla anche dei due figli più grandi avuti con l'ex marito Tom Cruise, Connor, 24 anni e Isabella, 26. "Il primo vive a Miami, Bella invece appena fuori Londra, si sente più inglese. Abbiamo vissuto in Inghilterra durante le riprese di "Eyes Wide Shut", "Mission Impossible" e "The Portrait of a Lady", dice la Kidman: "Entrambi avevano accenti inglesi quando erano piccoli".