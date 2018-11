Nicole Kidman sui figli adottati con Cruise: "Hanno scelto Scientology e come madre è compito mio amarli"

“Sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni. Hanno scelto Scientology e come madre è compito mio amarli”, così Nicole Kidman parla di Isabella e Connor, i figli adottati con l’ex marito Tom Cruise. Lo fa in una intervista per il magazine australiano "Who", in cui si lascia andare eccezionalmente su un argomento sul quale solo raramente si è espressa finora. "So al 150 per cento che rinuncerei alla mia vita per i miei figli, perché quello è il mio scopo”, così l'attrice dichiara il suo amore per i due ragazzi di 23 e 25 anni che incontra però molto di rado.