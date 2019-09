Torna Rosy Abate, obiettivo: salvare suo figlio | Guarda il backstage esclusivo

Prende il via mercoledì 18 settembre, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di " Rosy Abate ". La vicenda riparte sei anni dopo la fine della prima, in cui Rosy, interpretata da Giulia Michelini , veniva arrestata dalla polizia per il tentato omicidio della sorellastra e madre adottiva di suo figlio. Tgcom24 vi presenta in esclusiva un video del dietro le quinte . La seconda puntata sarà trasmessa venerdì 20 settembre.

In questa seconda stagione Rosy dovrà affrontare le conseguenze del passato e di quanto accaduto durante i sei anni in cui è stata in carcere. Suo figlio Leonardo è cresciuto da solo in una casa-famiglia a Napoli e da qualche tempo ha smesso di dare sue notizie. Al timore di questo allontanamento si aggiungono le minacce di Regina, sua rivale affettiva, decisa a tutto pur di vendicarsi. Una volta ritrovato il figlio Rosy dovrà affrontare il fatto che da bambino innocente Leonardo sia diventato un adolescente ribelle e problematico, che sembra sentire dentro di sé il richiamo del sangue degli Abate, la vocazione alla criminalità. Se la Rosy della prima stagione è stata una madre coraggiosa alla ricerca di suo figlio in questa stagione dovrà lottare per difenderlo.



A completare il cast della serie diretta da Giacomo Martelli, ci sono, tra gli altri, Mario Sgueglia, Vittorio Magazzù, Davide Devenuto, Paola Michelini, Giordano De Plano e Claudio Gioè.