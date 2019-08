Giulia Michelini: "Torno nei panni di Rosy Abate... ma mio figlio non mi guarda"

Rosy Abate è pronta a tornare su Canale 5, con nuovi episodi ricchi di suspense. Dopo il successo della prima stagione, la serie tv con protagonista Giulia Michelini seguirà la Regina di Palermo a Napoli, sulle tracce del figlio Leonardo. In tanti aspettano di vedere quale sarà il destino di Rosy, ma davanti alla tv non ci sarà il figlio dell'attrice: "A Cosimo non interessa la serie, avrà visto sì e no dieci minuti"

A "Grazia" l'attrice ha raccontato la difficile convivenza con il personaggio di Rosy, amatissimo dal pubblico, che la segue ormai anche fuori dal set. "Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile", ha confessato. "Alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle ad un epilogo. Ma resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine", ha chiarito. "Rosy mi ha insegnato tanto ma è un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche fisicamente è spossante. In cinque mesi di riprese ho avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c'è di peggio, non mi lamento".



A pesare anche la lontananza prolungata dal figlio Cosimo, 14 anni, con cui ha un rapporto speciale. "Lui non guarda la serie, ma mi sta vicino e mi aiuta a ripetere la parte. Questa volta avevo anche provato a coinvolgerlo proponendogli una particina. Mi ha risposto 'Mamma, sei pazza?'. Devo dire che è stato un sollievo, forse gliel'ho chiesto per sentirmi dire di no. Ormai è autonomo, ha la sua vita e le sue regate, ha la mia stessa tempra".