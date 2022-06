Torna "Pensa in grande", al via la quarta edizione

Saranno cinque i nuovi appuntamenti con “Pensa in grande” e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani: il primo protagonista della nuova edizione sarà Maurizio Zanella, Presidente e fondatore dell’azienda vitivinicola Ca’ del Bosco .

Ci saranno poi

Giovanni D’Ambruoso

Roberto Colletto,

Antimo Caputo

Bruno Piraccini

, titolare e fondatore dell’azienda casearia Deliziosa;CEO ed erede del fondatore di Piscine Castiglione;, a capo dell’azienda farine Molino Caputo e, fondatore del consorzio ortofrutticolo Orogel.



Cinque storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire contribuendo così all’affermazione del brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. L’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm in cui il protagonista è sì al centro della struttura narrativa ma è anche contornato da chi vive questa esperienza con lui come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.