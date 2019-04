Torna "Matrix" con la corsa per le elezioni europee e grandi reportage

Zingaretti che, con la giornalista Lina Palmerini, parlerà non solo dei progetti europei del Pd, ma anche di com’è cambiato il partito sotto la sua guida. Nelle prossime puntata saranno ospiti gli altri leader, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Confronti e dibattiti con gli ospiti in studio tra cui i candidati italiani all’europarlamento delle cinque forze politiche.



Al centro degli appuntamenti anche nuovi reportage esclusivi che racconteranno uno spaccato di vita delle principali capitali europee: da Londra a Parigi, da Berlino a Budapest. Il primo reportage invece sarà ambientato a Parigi, una città fortemente scossa dai recenti fatti di cronaca: dall'incendio della cattedrale di Notre-Dame, alle continue proteste dei gilet gialli che rischiano di distruggere, anche a livello europeo, l'idea di una Francia forte sotto la guida di Macron.



Ne discuteranno in studio l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca e l’europarlamentare Tiziana Beghin (M5s). "Matrix" andrà in onda tutti i martedì mentre lo "Speciale Elezioni europee 2019" sarà trasmesso in simulcast da Tgcom24 per tutta la durata della diretta e a partire da mezzanotte andrà in onda su Retequattro.