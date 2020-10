Torna il sereno tra Antonella Elia e Pietro

LEGGI ANCHE>

"Temptation Island", Pietro Delle Piane rompe il silenzio: dedica romantica per riconquistare Antonella Elia

Antonella d'altronde lo aveva detto che era pronta a perdonarlo e così è stato. A "Temptation Island" la showgirl e l’attore avevano fatto trasparire tutte le fragilità del loro rapporto, tanto che durante il falò di confronto la Elia aveva scelto di uscire da sola, dopo che Pietro l'aveva "ferita" con alcune frasi.

“Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente – ha spiegato la Elia - Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso: non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi”.

TI POTREBBE INTERESSARE: