Nelle foto e in un video pubblicati da Page Six si può vedere l'attrice 50enne, ex star di " Beverly Hills 90210 ", vestita in modo casual con lividi sul viso e su entrambe le braccia. La star si è allontanata su una sedia a rotelle.

Lividi su braccia e viso "Aveva lividi sul viso e su entrambe le braccia, è apparsa sconvolta e instabile, aveva bisogno di aiuto per alzarsi dalla sedia a rotelle... Prima di salire sul sedile posteriore dell'auto ha abbracciato una delle donne con la mascherina, probabilmente un'infermiera", si legge su Page Six.

Il ricovero Tori Spelling ha rivelato di essere in ospedale pubblicando una Instagram Story con una foto del classico braccialetto da ospedale che mostrava che era stata ricoverata il 17 agosto e una siringa. L'attrice non ha rivelato alcun dettaglio sulla sua malattia. Il giorno prima del ricovero la star era stata fotografata in gran forma sul set di un nuovo progetto a Beverly Hills.

Casa infestata dalla muffa Anche se dall'inizio di agosto Tori vive in un camper con i suoi cinque figli (Liam, 16 nni, Stella, 15, Hattie, 11, Finn, 10 e Beau, 6) avuti dall'ex marito, Dean McDermott. Prima l'attrice e tutti i ragazzi avevano trascorso settimane vivendo in un motel. La star tv ha infatti confessato a maggio che la sua casa in affitto a Los Angeles era infestata da muffe, che hanno causato nella famiglia una "spirale continua di malattie".