Tommaso Paradiso: "Mio padre mi ha abbandonato da piccolo, ora si è fatto vivo ma..."

L'infanzia, il fortissimo legame con la mamma Nazaria e la quasi totale mancanza della figura paterna che abbandona la famiglia quando aveva sei mesi, l'amore per Carolina e lo sciglimento dei TheGiornalisti . Tommaso Paradiso si racconta a Maurizio Costanzo giovedì 4 giugno nel terzo appuntamento con "L’intervista" in seconda serata su Canale 5. "Di recente mio papà si è fatto vivo ma non ho risposto", confessa.

IL RAPPORTO COL PADRE - "Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa - racconta - Avevo pochissimi mesi… Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via… Terribile… Poi mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’… Lui non se l’è sentita e se ne è andato via… Di recente si è fatto vivo… non gli ho neanche risposto. La cosa paradossale è che mi ha commentato un post su Instagram: avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…”.

LA ROTTURA CON I THEGIORNALISTI - "Qualche giorno dopo l’ultima data del Tour di Love (2019), entra nei TheGiornalisti questo avvocato che rompe le carte in tavola (…) Se non ci fosse stata questa figura- che avrebbe creato veramente dei brutti casini tra di noi- forse saremmo stati ancora insieme…”. Maurizio Costanzo: “Ci pensa a rimettersi insieme ai TheGiornalisti?”. Paradiso: “No, nella vita non sono mai tornato indietro su qualcosa. Non credo nelle minestre riscaldate (…) Ormai è uscita tanto fuori la mia vena cantautorale, questo ha portato anche allo scioglimento… Gli ultimi due dischi li ho fatti da solo praticamente. Marco e Marco suonavano dal vivo (…)”.

L'AMORE PER CAROLINA - “Vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti…”.

IL NUOVO FILM - "Ho finito di scrivere un film con altri due sceneggiatori: Luca Infascelli e Chiara Barzini. Dovevamo girare in questi giorni ma poi è tutto slittato. Se amo la musica, devo dire che ancora di più amo i film (…) Sono malato di Antonioni, Fellini, Scola, Magni, Pietrangeli… La mia fidanzata Carolina non ne può più perché vediamo solo film fino al 1970”.

