Morto Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello

E' morto Tommaso Accardo, per tutti Tommasino, la storica spalla di Fiorello in vari programmi e spot tv.

Accardo era nato a Gibellina, in provincia di Trapani, ma viveva a Mentana, alle porte di Roma. Durante la sua carriera ha lavorato in piccoli ruoli per pubblicità, cinema ("Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone" del 1985 con Gigi e Andrea, "Nanà" nel 1999, "Il mondo è meraviglioso" nel 2005) e in tre episodi della serie tv "Boris" nel 2008.

La sua popolarità esplose grazie all'incontro con Fiorello all'inizio degli Anni Duemila. Lo showman siciliano lo volle infatti con sé in un ciclo di spot e al suo fianco nel varietà "Stasera pago io". Il piccoletto con i baffi e la scoppola siciliana entrò subito nel cuore dei telespettatori e fu una presenza costante al fianco di Fiorello. La loro ultima collaborazione risale al 2008, quando preso parte a un episodio di "Viva Radio 2... Minuti". Nonostante da tempo fosse lontano dal mondo dello spettacolo, il pubblico non l'ha dimenticato e in tanti gli hanno reso omaggio attraverso i social