Jovanotti e Fiorello con un'inedita versione di "Per te" a "Festivalbar" 1999

Vi ricordate Jovanotti e Fiorello improvvisare "Per te" al "Festivalbar"? Correva l'anno 1999 e il cantautore romano faceva ballare il pubblico della kermesse canora con il successo "L'ombelico del mondo" e i due singoli estratti dal suo ultimo album di allora, "Lorenzo 1999 - Capo Horn".



Al termine di una delle sue esibizioni, Fiorello - al timone di quell'edizione insieme ad Alessia Marcuzzi - aveva assecondato l'entusiasmo del pubblico e sul tempo musicale dettato proprio dall'amico Jovanotti, si era intrattenuto sul palco improvvisando il ritornello di "Per te". La canzone è una romantica dedica alla figlia Teresa, nata il 13 dicembre 1998 dalla relazione tra l'artista e la compagna Francesca Valiani.

Il singolo, per le sue parole dolci e una melodia particolarmente orecchiabile simile a una ninna-nanna, era balzato immediatamente in testa alle classifiche, restando stabilmente nella top 10 per ben due mesi, e aveva contribuito alla vittoria del "Festivalbar 1999" proprio da parte di Jovanotti.

Non si tratta però dell'unico brano che Jovanotti ha dedicato alla figlia: nell'album "Lorenzo 2015 CC." la canzone "Libera" si rivolge proprio alla giovane donna, che ha recentemente vinto una lunga battaglia con il linfoma di Hodgkin.

"Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca", aveva scritto il cantautore sui social nel gennaio 2021, condividendo con i tanti fan la gioia per la bellissima notizia. Dopo le cure, Teresa è tornata a dedicarsi alla sua passione più grande, il fumetto, e nel maggio 2022 ha ottenuto la Laurea alla School of Visual Art di New York.

"Teresa è una lettrice folle. Legge i russi, la grande letteratura… È una ragazza in gamba, mi piace. Se me la presentassero, direi 'È una ragazza forte' - aveva dichiarato Jovanotti a "Domenica In", visibilmente emozionato nel parlare della figlia - Poi ha dei difetti, eh: ha un caratterino… Quando si punta su una cosa, non la smuovi".