Tom Hanks condurrà lo speciale tv per l'insediamento di Biden

Sarà Tom Hanks a condurre lo speciale tv per celebrare l'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. L'evento intitolato "Celebrating America" andrà in onda il 20 gennaio e sarà trasmesso dai maggiori network americani. Tra gli ospiti ci saranno, oltre al presidente e al vicepresidente eletto, Demi Lovato, Justin Timberlake e Jon Bon Jovi ma l'elenco è destinato ad allungarsi nei prossimi giorni.

IPA

L'appuntamento rientra nelle celebrazioni organizzate dal Presidential Inaugural Committee per festeggiare in sicurezza ai tempi del Covid e non c'è dubbio che ci saranno molte star in prima fila ad applaudirlo.

Negli scorsi mesi sono state infatti tantissime le celebrità che si sono schierate in favore di Biden e hanno gioito per la sua elezione. Da Billie Eilish a Bruce Springsteen, passando per Rihanna, Taylor Swift, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Rolling Stone e John Legend solo per citarne alcuni.

