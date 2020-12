Tiziano Ferro ricorda il suo dobermann: "Con noi ha vissuto i quattro mesi più belli della sua vita"

"Sono sicuro che con noi ha vissuto i quattro mesi più belli della sua vita". Tiziano Ferro si commuove mentre ricorda Beau il suo dobermann scomparso quest'anno. Il cantante grande amante degli animali racconta che dopo la morte di Penny e Piper, le sue cagnoline di 15 e 16 anni, lui e il compagno Victor hanno deciso di recarsi in canile per adottare altri due cani. Due dobermann adulti di sette anni: Ellie e Beau. Dopo solo quattro mesi, però, Beau è venuto a mancare.

"Quello che mi piace di Victor è che, come me, è pro attivo - continua l'attore che aggiunge - dopo la morte del nostro dobermann siamo ritornati in canile e abbiamo adottato Jake". Ferro spiega che in quel momento di dolore la cosa più importante per lui e il suo compagno era "dare un'altra possibilità a un altro cane". Il cantante ha poi fatto un appello a tutti gli ascoltatori del programma di Canale 5: "Se potete adottate un cane adulto, ti migliorano la vita. Sono stati la mia salvezza durante la quarantena - conclude il cantante - perché mi hanno spiegato la pazienza e la fede".