Tina mette alle strette Ida: ”Ti piace ancora Riccardo?”

Imbarazzo palpabile nello studio di "Uomini e Donne"

Tina

La dama è colta alla sprovvista e non sa bene come rispondere,

quando, senza troppi giri di parole, dice: "Da quando è tornato lui le è tornato il sorriso. Ida ti piace ancora Riccardo vero? Sei attratta da lui?”.inizia a ridere nervosamente e cerca di sviare il discorso: "Tina non ti vado mai bene, se rido o se piango. Come mi vuoi?". Ma il tentativo di svicolare non riesce.

Ida ride molto felice -

Gianni Sperti:

Maria De Filippi

"Ci siamo parlati, ci siamo fatti due chiacchiere, certo lui stuzzica..." dice Ida tra una risata e l'altra, dichiarando di non voler rispondere a Tina. A questo punto interviene anche"È tempo che non la vedevo ridere così e che non la vedevo così felice". Ida si sente accerchiata e sempre più in imbarazzo chiede aiuto a

Ida cerca di chiarire meglio la situazione

ora ci siamo ritrovati e questa cosa mi fa star bene".

: "Ci siamo rivisti dopo un anno, ci eravamo lasciati male, forse avevamo qualcosa d'irrisolto. Noi abbiamo vissuto qualcosa d'importante,

Tina si congratula

: "Sono contenta per voi, per questo vostro ritorno di fiamma. Siamo tutti contenti per voi". C'è da crederle?