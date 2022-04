Tina furiosa contro Ida: "Sei una donna stupida e superficiale" | La dama scoppia in lacrime

Tina Cipollari

Ida Platano

Uomini e Donne

torna a punzecchiare, ma questa volta la fa piangere. A "" la polemica si accende quando Ida interviene dando un suo parere sullo stile di vita di Alessandro, ma a quel punto l'opinionista prende la palla al balzo per attaccarla. Secondo Tina, Ida sarebbe contraddittoria "una settimana prima si è dichiarata per Alessandro quella dopo, invece, ha occhi solo per Riccardo", dichiara l'opinionista.

La situazione, però, è degenerata quando Tina la descrive come una "stupida e superficiale". A quel punto la dama del torno over non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. "

Tina non ti rendi conto che le tue parole fanno male

", dichiara Ida. Ma neppure le lacrime della dama sono riuscite a impietosire l'opinionista che ha continuato ad attaccarla senza pietà.