Tina Cipollari: "Dopo tutti questi anni a "Uomini e Donne" ho capito che gli uomini sono dei …"

Ospite a "Verissimo" insieme a sua sorella Annarita, Tina Cipollari ricorda la sua prima volta a "Uomini e Donne". "Mi sono presentata come corteggiatrice che avevo trent'anni. Indossavo un abito sexy perché il tronista di allora, Roberto, voleva una donna che lo stupisse, così non potevo presentarmi con i jeans, sarei stata una delle tante. Alla fine non mi ha scelta" racconta l'opinionista del programma di Canale 5.

"Dopo tutti questi anni a "Uomini e Donne" ho capito che gli uomini sono proprio dei … puntini puntini puntini" dice scherzando Tina Cipollari cercando l'appoggio del pubblico in studio. "Tina si è creata il personaggio ed è stata brava, io non ce l'avrei fatta" prosegue la sorella Annarita che a Silvia Toffanin ha confessato di aver mandato per prima la candidatura al programma ma di non aver avuto il coraggio di presentarsi ai provini.