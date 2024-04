"Terra Amara", l'anticipazione in esclusiva a "Verissimo"

Silvia Toffanin manda in onda uno spezzone della serie turca con Altan Gördüm (Haşmet Çolak), ospite in studio

Silvia Toffanin manda in onda in esclusiva un anticipazione delle prossime puntate di "Terra Amara" con Altan Gördüm, nella soap opera turca il cattivissimo Haşmet Çolak, in collegamento con "Verissimo". Nel video si vede Zuleyha insieme ad Hakan pronti per le nozze che saranno celebrate dal sindaco. Una volta arrivati ricevono una chiamata: "Lütfiye ha lasciato il municipio già da mezz'ora ma non è ancora arrivata, credo che ci sia di mezzo Çolak" dice la futura sposa dopo aver messo giù il telefono.

Secondo Zuleyha Çolak potrebbe avercela con il sindaco perché ha fatto demolire la sua proprietà. "Çolak l'ha minacciata e ora potrebbe aver trovato il modo di vendicarsi" ha spiegato Zuleyha al governatore che ha subito allertato la polizia. Nella scena seguente Çolak viene raggiunto dal comandante della polizia che lo incoraggia a seguirlo poiché sospettato della scomparsa del sindaco.