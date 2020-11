Tina Cipollari: "Sono tornata felicemente single, tra me e Vincenzo è finita"

Tina Cipollari in forma dopo la dieta: ritorno di fiamma con Kikò? IPA 1 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Tra me e Vincenzo è finita", scrive l'opinionista di "Uomini e Donne": "anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà̀, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari".

Una love story, la loro, che aveva davvero fatto sperare in un lieto fine, quando si era parlato addirittura di matrimonio. Tina e Vincenzo avevano cominciato la loro relazione piuttosto in sordina nella primavera del 2018, dopo che l'opinionista si era separata dal marito Kikò Nalli. La distanza tra i due però ha rappresentato sin dall'inizio un ostacolo, che via via è diventato sempre più insormontabile. Lei impegnata a Roma a registrare lui a tempo pieno a Firenze nel suo ristorante. Adesso l'epilogo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI