Tina Cipollari è una furia contro Pinuccia: "Devi vergognarti e avere rispetto"

Duro scontro a "Uomini e Donne" tra Tina Cipollari e Pinuccia. L'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi ha duramente criticato l'atteggiamento della dama del trono over nei confronti di Bruno, il signore che era arrivato in trasmissione proprio per Pinuccia e che ha poi scelto la signora Vincenza di fronte al rifiuto della donna.

Durante il momento del ballo, Pinuccia si è avvicinata a Bruno e Vincenza: un comportamento che ha indispettito l'opinionista. "Non l'hai voluto, l'hai rifiutato e ti lamenti che non ti abbia telefonato? Sei una donna che mette zizzania - commenta Tina, che rincara la dose "Bruno sta ballando con Vincenza e tu vai là a fare la pettegola. Ti devi vergognare per come tratti le persone".