"Uomini e Donne", lite in studio tra Ida e Alessandro: "Mi hai preso in giro"

Nervi tesi nello studio di "Uomini e Donne" tra Alessandro e Ida Platano. La coppia sembra essere sempre più distante: dopo aver espresso i propri dubbi sulla possibilità di trasferirsi in futuro, Alessandro non è più riuscito a convincere Ida nel fidarsi di lui. Anzi, la dama ha espresso forti dubbi sul rapporto, dicendosi delusa dal suo comportamento, nonostante Alessandro sia arrivato nello studio del programma di Maria De Filipppi esclusivamente per conoscerla.

"Al telefono mi hai presa in giro - è stato l'attacco di Ida, al centro dello studio -. Ridevi e dicevi il mio nome riferendoti al personaggio". Se Alessandro nega, Armando Incarnato mette altra legna sul fuoco: "La stai usando per fare il personaggio, ma fai attenzione perché è una donna che non lo merita", lo rimprovera il cavaliere napoletano. "Tutte le tue frequentazioni hanno sempre lo stesso finale. Non puoi pretendere che un uomo colmi tutti i tuoi vuoti", è la critica di Tina Cipollari nei confronti di Ida.