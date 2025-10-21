"This is me", puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini

Mercoledì 22 ottobre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con lo show evento condotto da Silvia Toffanin
Mercoledì 22 ottobre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con lo show evento "This is me" condotto da Silvia Toffanin. Una puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini per festeggiare e celebrare 40 anni di carriera della straordinaria showgirl, ballerina, conduttrice, attrice, cantante, icona intramontabile dello spettacolo con oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro.
Silvia accompagna Lorella in un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della sua carriera e lo fa con tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei alcune tappe di questo straordinario percorso umano e artistico.
A festeggiare, sorprendere, emozionare Lorella, tra gli altri, i ragazzi di Amici di questa e delle passate edizioni per festeggiare insieme le vittorie che Lorella stessa ha ottenuto da quando è prof del talent; i colleghi del programma Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio; Greggio e Iacchetti, Amadeus, Marco Columbro; per il suo cuore di instancabile tifosa della Roma, i pulcini della squadra supportati dai calciatori, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy; tra i cantanti i Pooh, Sarah Toscano, Nina Zilli, i Ricchi e Poveri; per un viaggio tra presente e bellissimi ricordi della sua carriera, ricco di cuore, spettacolo, allegria ed emozioni, ingredienti che da sempre accompagnano l’essenza di Lorella Cuccarini. Direttore Artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny.