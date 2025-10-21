"This is me", puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini

A festeggiare, sorprendere, emozionare Lorella, tra gli altri, i ragazzi di Amici di questa e delle passate edizioni per festeggiare insieme le vittorie che Lorella stessa ha ottenuto da quando è prof del talent; i colleghi del programma Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio; Greggio e Iacchetti, Amadeus, Marco Columbro; per il suo cuore di instancabile tifosa della Roma, i pulcini della squadra supportati dai calciatori, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy; tra i cantanti i Pooh, Sarah Toscano, Nina Zilli, i Ricchi e Poveri; per un viaggio tra presente e bellissimi ricordi della sua carriera, ricco di cuore, spettacolo, allegria ed emozioni, ingredienti che da sempre accompagnano l’essenza di Lorella Cuccarini. Direttore Artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny.