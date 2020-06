"The Room - La Stanza del Desiderio" direttamente in streaming su Infinity

Per continuare a vivere il cinema anche da casa, dall'11 giugno sarà disponibile a noleggio su Infinity il film "The Room - La Stanza del Desiderio" che debutterà direttamente in streaming, saltando il passaggio in sla. Il film, con la regia di Christian Volckman, ha come protagonisti Olga Kurylenko (che abbiamo visto nel ruolo di bond girl in "Quantum of Solace", a fianco di Tom Cruise in "Oblivion" e in "To the Wonder") e Kevin Janssens. E' un thriller dalle tinte dark che racconta di una giovane coppia scopre nella nuova casa una stanza nascosta, magica, con il potere di materializzare i loro desideri, ma con conseguenze inaspettate.