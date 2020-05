"Odio l'estate" di Aldo Giovanni e Giacomo arriva su Infinity

Uscito in sala il 30 gennaio, l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo , "Odio l'estate" , sbarca in streaming dal 15 maggio sulle piattaforme on demand Infinity, Sky Primafila, Chili, Tim, Rakuten e Amazon Prime Video Store. Il film si aggiunge alle altre pellicole Medusa presenti sulle piattaforme dal mese d’aprile: "Tuttapposto", "Se mi vuoi bene", "L’uomo del labirinto", "Sono solo fantasmi", "Il Primo Natale".

Il film diretto da Massimo Venier, che oltre al trio vede protagoniste Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria di Biase, al box office ha totalizzato 7.430.637 euro.

La trama racconta di tre famiglie molto diverse tra loro. L'agognata vacanza al mare inizia con il piede sbagliato quando scoprono di avere prenotato la medesima casa e che li attende una convivenza forzata. I personaggi interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo sono agli antipodi: abbiamo il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

