"The O.C.", la famiglia Cooper riunita dopo 15 anni: il selfie di madre, padre e figlia conquista il web

Le ha fatto eco

Mischa Barton,

Chace Crawford e Jessica Szohr,

che nelle sue storie Instagram ha condiviso una foto con i suoi "genitori televisivi" insieme alle ex di "Gossip Girl"scrivendo: "È stato davvero fantastico incontrare mamma e papà".

L'evento ha segnato la prima grande reunion della Barton con le sue ex costar da quando la serie si è conclusa nel 2007. Nel finale della terza stagione il suo personaggio, Marissa Cooper, muore in seguito ad un violento incidente d'auto e di recente l'attrice aveva ammesso di aver provato sollievo per la scomparsa del suo personaggio a causa di tensioni che si erano sviluppate durante le riprese.

"The O.C.", abbreviazione di Orange County

, la località della California in cui è ambientata la storia, è stata una delle serie giovanili più amate degli anni Duemila. Il primo episodio è datato 2003 ed è stato trasmesso in America. In Italia il teen drama ha debuttato un anno dopo e ha proseguito ininterrottamente per quattro stagioni, fino al 2007, in onda su Italia 1 e Mediaset Premium.





Melinda Clarke

"The O.C."

Kelly Rowan

Rachel Bilson

Autumn Reeser

aveva di recente postato altri scatti con storiche colleghe del set di, uno conalias Kirsten Cohen, che nel teen drama interpretava la sua cara amica. Poi uno cone un altro con, l'attrice che ha recitato nei panni di Taylor Townsend.



La serie era incentrata sul personaggio di Ryan Atwood, un giovane problematico, proveniente da una famiglia disagiata, che viene adottato dalla coppia di ricchi e filantropi Sandy e Kirsten Cohen, di Orange County. Ryan si innamora di Marissa Cooper, la ragazza della porta accanto, figlia di Julie e Jimmy Cooper, famiglia altrettanto ricca. Leit motiv della storia è lo scontro culturale tra la famiglia Cohen e la comunità superficiale e un po' bigotta con la quale devono convivere.

Trasmesso in più di 50 paesi in tutto il mondo è stata una delle serie più famose degli anni Duemila, definita fenomeno culturale e ben accolta dalla critica.