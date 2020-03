"The Mandalorian" in prima tv su Italia 1

Domenica 22 marzo in seconda serata Italia 1 trasmetterà in prima tv il primo episodio dell’attesissima serie evento live-action "The Mandalorian" parte dell’universo Star Wars. La versione italiana è impreziosita da uno speciale cameo di doppiaggio di Fabio Rovazzi. La serie completa debutterà poi su Disney+.

Per celebrare il lancio di Disney+, i primi due episodi della serie evento saranno subito disponibili dal 24 marzo, giorno del lancio della piattaforma streaming in Italia. Il terzo episodio verrà rilasciato venerdì 27 marzo, mentre i restanti episodi della serie saranno caricati settimanalmente ogni venerdì. La versione italiana vede il ritorno al doppiaggio da parte di Fabio Rovazzi nel ruolo di uno Stormtrooper proprio nel primo episodio della serie The Mandalorian, un ruolo a lui familiare. Fabio infatti aveva già prestato la sua voce agli iconici Stormtrooper attraverso alcuni speciali camei di doppiaggio nella versione italiana del film d’animazione Disney Ralph Spacca Internet e nel film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams.

"Sono molto felice di aver avuto la possibilità di tornare ancora una volta a far parte dell’universo Star Wars - ha dichiarato Fabio Rovazzi - Attendevo l’arrivo di 'The Mandalorian' da quando ho visto il primo trailer alla Star Wars Celebration di Chicago! Da questo momento grazie a Disney+ i fan di Star Wars avranno un motivo in più per vivere un momento di svago in questi giorni in cui l’# per tutti è #iorestoacasa”.

