"The Couple", Elena Barolo parte con una gaffe: "Mi piacciono gli uccelli"

Le due concorrenti hanno spiegato i loro punti in comune a Ilary Blasi: "Siamo bionde, veline, allegre e solari. Le differenze? Thais è sempre in ritardo". Tra i difetti, invece, Thais segnala:"Ho il fuso orario del Brasile". Quest'ultima ha spiegato anche come vorrà investire il montepremi da un milione di euro messo in palio dal programma: "Da vent'anni sono in Italia, ho ancora un sogno da realizzare: comprare una casa a Milano". Elena Barolo, invece, ha spiegato di voler condividere il denaro di un'eventuale vittoria: "Una vincita va condivisa con qualcuno: vorrei dare una mano alla persona che si occupa di aiutarmi a casa con le pulizie, perché deve comprare casa - ha raccontato -. Voglio aiutare anche degli amici che sono stati poco bene di salute. Per me? Comprerei una piccola casa in Normandia, appunto, dove scriverò il mio best seller.".