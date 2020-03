Tg5 dedica uno speciale all'emergenza coronavirus

Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda “Speciale Tg5 – È guerra totale, ma quando finirà?”, dedicato all’emergenza coronavirus, condotto da Cesara Buonamici con Luciano Onder. Lo speciale del telegiornale diretto da Clemente J. Mimun racconterà, con aggiornamenti in diretta, la lotta contro il Covid-19, in Italia e nel mondo.