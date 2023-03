"Terra amara", Müjgan Hekimoglu aspetta un bambino: l'anticipazione a "Verissimo"

Ospite a "Verissimo", Melike Ipek Yalova mostra un'anticipazione esclusiva di "Terra amara", serie che la vede tra le protagoniste. Nella clip su vede come Müjgan Hekimoglu, il personaggio che interpreta, rivela a Yilmaz di aspettare un bambino. E di come poi la coppia lo annunci ai futuri nonni.

"Io non mi comporterei così in amore", spiega l'attrice turca a proposito della storia tra i protagonisti della soap opera dei record. "Penso che nella vita ci siano delle situazioni in cui è necessario scendere a compromessi, ma non in questo caso".

Per quanto riguarda poi il proprio personaggio, Melike aggiunge: "Per me è stato un ruolo molto importante. Mi piace perché ha diverse sfaccettature, ha tanti colori".