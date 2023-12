"Terra amara", l'anticipazione a "Verissimo": cade l'aereo su cui viaggiava Müjgan

"L'aereo A330 decollato oggi da Adana e diretto a Istanbul è precipitato nei pressi di Konya. Non sono chiare le cause". Inizia così l'anticipazione di "Terra amara" mostrata in esclusiva a "Verissimo", che fa presupporre la definitiva uscita di scena di un altro dei personaggi storici della soap opera turca: Müjgan Hekimoglu.

La dottoressa, interpretata dall'attrice Melike İpek Yalova, si trovava infatti sul velivolo in questione, assieme al vicesindaco di Adana e un famoso cantante turco.

"Mi ha raggiunto in paradiso", commenta dopo la clip Esra Dermancıoğlu, interprete della perfida Behice Hekimoğlu, ospite del talk di Silvia Toffanin. "È partita, se n'è andata".