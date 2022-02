Tentativi di riappacificazione tra Matteo e Federica: "Pensavo fossi innamorato di Denise"

Sembrava tutto finito e, invece, colpo di scena: Federica si è ripresentata a "Uomini e Donne" per tentare una riappacificazione con Matteo. Nell’ultima puntata il tronisita è rimasto senza parole di fronte alla scelta di Denise e Federica di non presentarsi in studio ed è stato assalito da mille dubbi, convinto di non essere realmente nella testa delle sue corteggiatrici.

Momenti d'imbarazzo all'arrivo della ragazza - Federica ha cercato di spiegare perché se ne era andata e perché aveva reagito con un insulto sui social. “Ero già pensierosa dopo un mese di alti e bassi. Ero convinta che ti fossi innamorato di lei, quando lo hai seguita fuori per la terza volta. Io sono fatta così, dentro piuttosto schiatto, ma non voglio mai dimostrare cosa provo. Io mi aspettavo una tua reazione, che no è venuta. Non volevo offenderti, ho pubblicato un post con troppa leggerezza, ma non con cattiveria. Sono stata cretina a pubblicarlo".

Matteo, inizialmente, sembra molto confuso, poi, dopo le lacrime della ragazza, decide di ballare con lei. Sarà l'inizio di un riavvicinamento?