Millie e Michele sono in crisi perché al ragazzo non piace l'atteggiamento troppo disinibito della compagna con gli altri uomini. Anche lui, però, si sta iniziando a sciogliere con la single Michelle. I due si sono appartati per una romantica cenetta in riva al mare e le ha confidato tutte le cose che non vanno nel rapporto. "Se ha legato con questa ragazza può uscire con lei, per me siamo a posto così. Con me la passeggiatina in spiaggia non l'ha mai fatta", sbotta Millie dopo aver visto il video della loro serata.