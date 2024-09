"Temptation Island", Antonio è geloso di Saretta I Titty sbotta: "Disgustata, da oggi penso a me"

Per Saretta, Antonio organizza una cena intima a base di sushi e ammette di non aver mai fatto queste cose per la sua fidanzata con la quale è in coppia da tre anni. "Lui si sente uomo quando dice queste cose?", si domanda Titty che critica poi il menù. "A lui non è mai piaciuto il sushi ma solo i frullati. In tre anni lui non ha mai fatto scenate di gelosia e non ha mai detto che sono bella". Nel corso della cena Antonio dice a Sara che il sentimento verso la compagna "è andato a decrescere". Poi l'abbraccia e le chiede se considera l'idea di uscire insieme come coppia.