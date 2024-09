Sara scende in spiaggia ad aspettarlo, ma Fabio rifiuta il falò. Il motivo è che non è a conoscenza del fatto che Sara ha visto il video in cui ammette di averla tradita. Una volta saputo di essere stato sbugiardato, accetta di incontrare per tentare di farsi perdonare. Di fronte all'ira di Sara, Fabio non riesce a dire una parola e la situazione peggiora quando esce fuori il video di lui molto vicino a una single. Dopo un dibattito accesissimo, i due scelgono comunque di uscire insieme. Sara precisa di voler uscire in coppia solo per chiarire le situazioni rimaste in sospeso, ma di non volerlo più nella sua vita.