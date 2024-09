"Temptation Island", Fabio confessa di aver tradito Sara pensando di non essere filmato

Già entrata nel pinnettu a inizio puntata, Sara aveva sentito parlare Fabio di "distrazioni" e di non aver mai preso un treno per raggiungerla perché "non sicuro della loro relazione". Solo dopo aver sentito del tradimento Sara chiede un falò di confronto anticipato. "Mi sembra di aver vissuto un'altra relazione, dove ero io a darmi delle colpe. Era importante per me la sua felicità, gli ho dato veramente tutto ciò che avevo" dice Sara a Filippo Bisciglia.