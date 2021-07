"Temptation Island", baci e nudità: tra Manuela e Stefano è guerra tra ex

Dopo l'avventura a "Temptation Island" è scoppiato l'amore tra Manuela e il single Luciano. In tanti sui social pensavano che il tentatore avesse solo giocato con lei, invece su Instagram hanno confermato l'amore con una foto labbra contro labbra. "Non eri nei miei piani ♥️" hanno commentato entrambi, felici di tuffarsi a capofitto nella nuova storia d'amore.

La ragazza era entrata a "Temptation Island" mano nella mano con Stefano, per capire se poteva andare oltre i tradimenti del fidanzato. Sulla sua strada ha trovato un altro uomo: Luciano. Da subito lui aveva iniziato a corteggiarla in modo serrato e lei inizialmente lo aveva respinto. Piano piano, però, era riuscito a conquistarla. Così, dopo aver gettato nel falò la precedente relazione, Manuela aveva scelto di voltare pagina con Luciano e la storia sembra procedere a gonfie vele.

Stefano però non ha perso tempo e si è subito vendicato, pubblicando un selfie di lui e la tentatrice Federica nudi a letto con il commento: "Il buongiorno più bello". Non contento ha poi rincarato la dose e lanciato accuse durissime alla ex. A suo dire, infatti, Manuela starebbe solo fingendo di essere innamorata. "Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato", ha scritto sui social. "Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità".

