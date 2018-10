Temptation Island Vip, Patrick sbotta contro Valeria: "Non voglio una bambina"

Terzo pinnetu per Patrick, che ancora una volta assiste al corteggiamento di Ivan nei confronti di Valeria - molto apprezzato dalla showgirl, al punto da confessargli che si sente sola e i suoi bisogni non sono compresi. Questo, ma soprattutto il fatto che i due si chiudano ancora una volta nel bagno (dove non ci sono telecamere) e accendano l'acqua per coprire i microfoni, è troppo da sopportare per Patrick: uscendo furioso dal pinnetu si sfoga: "Non piango per te, non meriti nemmeno una lacrima, addio stellare."