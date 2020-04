"Temptation Island Vip", Giulia Cavaglià si candida: "Parteciperei, di Francesco Sole mi fido ciecamente"

Dopo diverse delusioni d'amore, l'ex tronista Giulia Cavaglià da qualche mese ha trovato la felicità al fianco di Francesco Sol e, Giulia è sicura dei loro sentimenti e a " Chi " ha confessato di essere pronta a mettere in gioco il loro rapporto davanti alle telecamere. "Parteciperei a 'Temptation Island' perché mi fido al 100% di lui. Mi mancherebbe però per non poterlo vedere e stare lontano da lui", ha dichiarato la Cavaglià.

"CI SIAMO TROVATI SUBITO" - I due piccioncini stanno trascorrendo la quarantena insieme e condividono quotidianamente con i follower gli scatti delle loro giornate all'insegna dell'amore: "Ci siamo trovati subito, abbiamo passato molto tempo assieme fin da quando abbiamo cominciato a frequentarci". Per Francesco la fidanzata è diventata una musa e la stretta convivenza di queste settimane lo sta ispirando per il nuovo libro.

"HO SOFFERTO MOLTO PER AMORE" - Un incontro inaspettato per la bella 25enne, che dopo le delusioni di "Uomini e Donne" pensava che per lei non ci fosse più speranza. "Non smetterò mai di essere grata alla vita per quella esperienza. Mi ha reso la vita più bella. Però ci sono stata molto male, perché in quel programma si impegnano tante emozioni… Poi ho pensato che se nemmeno con Maria De Filippi ho trovato l’amore… allora basta sono ‘panata’”, ha ironizzato.

Giulia ha infatti partecipato a "Uomini e Donne" prima come corteggiatrice di Lorenzo, che però alla fine scelse la rivale Claudia. Come tronista, invece, uscì dal programma con Manuel ma la storia naufragò dopo pochi mesi.

