"Temptation Island", Valeria e Ciavy sono tornati insieme

Si erano detto addio a " Temptation Island" , dopo pianti e accuse reciproche. Ora Valeria e Ciavy hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. E' stata lei a ufficializzare la notizia in una serie di storie su Instagram, dopo che alcune foto avevano fatto drizzare le antenne ai fan del reality di Canale 5. "Non potevo vivere il rimpianto di non averci riprovato", ha confessato in uno dei video.

Valeria ha spiegato che quella di tornare insieme a Ciavy è una scelta che si basa su diverse riflessioni. Secondo lei, il ragazzo sarebbe uscito dal programma profondamente cambiato. Entrambi inoltre hanno compreso gli errori fatti e ne hanno tratto insegnamento. "Il tempo darà tutte le risposte" ha detto, comunicando di aver riallacciato il legame.

Valeria ha voluto dare personalmente la notizia per evitare fraintendimenti e illazioni. Qualche giorno prima una serie di scatti social aveva incuriosito i fan più attenti. Sui rispettivi profili Istagram, i due avevano pubblicato delle foto: stesso fotografo e stessa piscina per lo shooting, quanto basta per consentire ai follower di fare due più due. E infatti i conti sono tornati e il risultato confermato dai diretti interessati.

Davanti al falò di "Temptation Island" Valeria e Ciavy avevano deciso di separare le loro strade. Un mese dopo, lui era sembrato possibilista su un ritorno insieme ma lei aveva negato ogni possibilità: "Non credo di amarlo più al momento sto pensando a me stessa, cosa che non facevo da tempo" aveva detto perentoria. Ma alla fine ha prevalso la speranza in un lieto fine.

