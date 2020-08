"Temptation Island", Valeria e Ciavy di nuovo insieme? Indizi sui social

A "Temptation Island" Ciavy e Valeria si erano detti addio sotto gli occhi di Filippo Bisciglia . I due non erano usciti indenni dal falò di confronto, ma ora potrebbero essere tornati insieme. Sui social è nata una teoria dei fan che passa da alcuni post sospetti sui profili Instagram dei due concorrenti del reality di Canale 5 . Le foto pubblicate da entrambi hanno in comune lo stesso fotografo e, a quanto pare, la stessa piscina...

Valeria ha pubblicato sul suo profilo uno scatto in cui appare sexy in costume sul bordo di una piscina. A commento ha scritto "Shooting Day". Il tag allo stesso fotografo è presente sia nell'immagine della ragazza che in quella condivisa da Chavy, mentre viene ritratto in posa a torso nudo e pantaloni lunghi vicino a quella che sembra proprio la medesima piscina.

Dopo un falò incandescente, Ciavy e Valeria si erano detti addio non essendo riusciti a superare le prove di fiducia che impone "Temptation Island", ma un mese dopo dalla fine del reality qualcosa sembra essere cambiato. Secondo la versione di Ciavy, i due si sarebbero visti subito dopo essere tornati a casa. "Lei mi cerca e io le manco", ha dichiarato il ragazzo aggiungendo che l'ex compagna non sarebbe ancora tornata con lui per paura di ciò che potrebbe pensare la gente. Parole che sono state smentite da Valeria: la ragazza ha confermato di aver visto e sentito il suo ex, ma non ha mostrato lo stesso entusiasmo su un possibile ritorno di fiamma. "Non credo di amarlo più al momento sto pensando a me stessa, cosa che non facevo da tempo", ha dichiarato.

