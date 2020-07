"Temptation Island", Ciavy e Valeria si sono lasciati

Era nell'aria e il verdetto è arrivato puntuale: tra Ciavy e Valeria è finita. Un falò ha spazzato via la loro storia d'amore, che già tentennava prima dello sbarco nel reality. Ma la terza puntata di " Temptation Island " è ricca di colpi di scena tra sfoghi e decisioni importanti. Intanto Antonella Elia è demoralizzata, non le sono piaciute le parole che le ha riservato il fidanzato Pietro : "Infantile, egocentrica e arida". E poi c'è il fantasma dell'ex che incombe....

CIAVY E VALERIA SI DICONO ADDIO - Ciavy passa subito all'attacco: "Hai fatto schifo. Non si può raccontare quello che hai fatto. Dopo solo un giorno ti sei buttata sulle braccia di un altro. Sei senza dignità, non hai valori, non ti rispetti. Hai fatto una figura di m.... Meno male che volevi convivere con me...". Ma Valeria si difende: "Mi tratti come uno zerbino da 4 anni. Mi hai chiuso in casa per due anni, non mi corteggi più. Mi hai messo le peggio corna". Lui replica dicendo che almeno nel programma le ha portato rispetto. Valeria parla quindi di Alessandro: "Con lui mi sono sentita corteggiata e amata. In questi sette giorni ho trovato il coraggio, mi amo, Mi sono sentita libera. Io piango perché ora so la risposta. Mi amo. Da oggi non sono più il tuo cagnolino. Non mi sono pentita di nulla". I due escono separati.

ANTONELLA E PIETRO - Fabiano, l'ex di Antonella Elia, incombe nella storia con Pietro Dalle Piane. E' un macigno pesante da digerire per il compagno della showgirl che spiega: "Tra me e Antonella ci sono delle questioni irrisolte come la sua relazione con Fabiano. Lui ha ancora le sue chiavi di casa. Quando abbiamo iniziato a convivere ho trovato nel bagno dei suoi effetti personali". Ma il bello deve ancora arrivare. Parlando con Ale, la Elia si fa scappare una gaffe. Chiama Pietro con il nome dell'ex: "Oddio ho detto Fabiano?". Il filmato viene quindi mostrato a Pietro che sbotta: "E' infantile, egocentrica e arida"

MANILA E LORENZO - "Che bella schiena che hai, è proprio bella... non ditelo ad Alex che sto facendo questa roba...". Lorenzo non resiste nel vedere Manila spalmare la crema solare ai tentatori e sbotta: "Non apprezza nulla di me, il mio mondo non conta un ca...o, conta solo il suo". Riemergono quindi vecchi problemi. I due vivono una storia a distanza, lui a Firenze, lei a Roma. Nessuno dei due vuole fare il passo. "Non ho intenzione di lasciare il mio lavoro, faccio questa vita da sempre", dice Manila. Lorenzo però fa intendere che se alla fine del reality lei non si trasferirà in Toscana la storia finirà...

ANNA E ANDREA - Anna le prova tutte per fare ingelosire Andrea ma lui non ci casca. Lei cerca in tutti i modi di provocare una reazione, la 37enne chiede un passo importante al compagno 27enne. Dieci anni di differenza pesano, senza contare che lei ha anche due figli. "Sono dispiaciuto, ma le sue sono solo provocazioni", replica lo chef che si aggiunge: "Ma perché fa così? Io sono sicuro di lei... i passi importanti si fanno con calma". La parrucchiera in realtà riesce a farlo ingelosire, nel villaggio lui (che riceve una dedica da una tentatrice) le rinfaccia il giro in barca con Carlo e il massaggio...

ANNAMARIA E ANTONIO - "Se fossi stato single non avrei avuto problemi a chiederti di frequentarti fuori da questo contesto", sono queste le parole che Antonio riserva ad Ilaria e che Annamaria non digerisce. Come anche i balli sempre più romantici. Annamaria è pronta a prendere una decisione importante, si sente un ripiego. Si sente "poco bella e poco amata". Poi arriva la confessione della tentatrice che racconta che lui ha provato ad allontanarsi a largo per non farsi raggiungere dai microfoni...

