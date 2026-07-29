Temptation Island un mese dopo: stasera l'ultima puntata

Stasera ultima puntata di questa stagione da record di "Temptation island", un viaggio attraverso i sentimenti che ha appassionato milioni di italiani. Filippo Bisciglia rivelerà cosa è successo alle sette coppie protagoniste a un mese dall'ultimo falò televisivo: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario e Bernadette e Diamante.