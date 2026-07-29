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Temptation Island un mese dopo: stasera l'ultima puntata

Ecco cosa è successo ai 14 protagonisti del docu-reality un mese dopo la fine del programma

29 Lug 2026 - 20:06
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© Ufficio stampa

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Stasera ultima puntata di questa stagione da record di "Temptation island", un viaggio attraverso i sentimenti che ha appassionato milioni di italiani. Filippo Bisciglia rivelerà cosa è successo alle sette coppie protagoniste a un mese dall'ultimo falò televisivo: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea, Alessandra e Rosario e Bernadette e Diamante.

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Gli ultimi falò

  Martedì 28 luglio si sono consumati i faccia a faccia tra le ultime due coppie di  "Temptation island" rimaste nel villaggio. Un addio, quello tra Giovanni e Sabrina, con il fidanzato che se ne va e inizialmente non vuole neanche più confrontarsi con la ex, devastato dalle effusioni della ragazza con il tentatore Lory.

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Un lieto fine, per quanto soffertissisimo, invece, tra Danilo e  Francesca: inizialmente la decisione di uscire da soli e poi il ripensamento: i due fidanzati hanno voluto riprovarci e dare una nuova chance alla loro storia d'amore.

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