Denise e Marco - Per loro l'avventura è iniziata in salita, con Denise che aveva scoperto un tradimento. Nei giorni passati nel resort la ragazza si è lasciata andare a commenti sull'immaturità di Marco, cosa che il ragazzo prende malissimo. Il sentirsi messo a confronto con il tentatore è qualcosa che non riesce a sopportare. Così nel falò di confronto decide di uscire da solo. A un nuovo falò di confronto richiesto dalla ragazza qualche giorno dopo lui si lascia convincere dalle scuse di lei e tornano a casa insieme. Un mese più tardi... all'incontro con Filippo di presenta il solo Marco. Racconta che una volta tornati a casa si sono ripresentati i problemi di sempre: "Lei continuava a sminuirmi, anche a controllarmi". "E poi è come se lei volesse sempre modellarmi e modificarmi per essere il Marco perfetto per lei" dice ancora. E così spiega di essere andato via di casa: una decisione sofferta ma manca la visione di un futuro insieme. Marco aggiunge che avevano detto che se fossero usciti bene dal programma avrebbero pensato di avere un figlio, ma visto come sono andate le cose non se la sente.